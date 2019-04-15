RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В выходные в Рязанском районе на незаконной охоте поймали двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
Двух охотников с зяреженным оружием обнаружили на пойменных лугах между Дубровичами и Алеканово, в зоне, где охота запрещена, так как это зеленый пояс города в непосредственной близости от его окраин.
«Составлены протоколы. Нарушителям придется заплатить штрафы», — отметил старший инспектор ЦЛРР Виктор Бихерт.
Рейдовые мероприятия прошли в нескольких районах области. Росгвардейцы и охотинспекторы выявили 30 нарушений административного законодательства, среди которых нарушение правил охоты и рыболовства, перевозки и ношения оружия, нарушение сроков регистрации и перерегистрации оружия. Всего изъяли девять единиц охотничьего оружия.
Напомним, 6 апреля в Рязанской области открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь. По состоянию на 1 апреля в регионе зарегистрировали более 30 тысяч владельцев охотничьего оружия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Канищеве из-за нарушений повторно закрыли пекарню
|
cледующая новость →Любимов предположил, что конкурс на нового мэра назначат в апреле
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».