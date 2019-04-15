В Туле цыган угнал такси во время поездки

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В Туле задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщил
Жертвой стал водитель такси, перевозивший ночью клиента — представителя цыганского этноса.
По предварительным данным, после перемещений по городу, уже в утренние часы, водитель на непродолжительное время покинул салон транспортного средства «Шкода Октавия».
В это время, вероятно, мужчина решил воспользоваться тем, что остался один в машине, и уехал за рулём самостоятельно, не дожидаясь владельца. Потерпевший сразу же обратился в полицию.
Угонщиком оказался 22-летний неработающий ранее судимый мужчина. В содеяном он признался.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»