В Тульской области обрушился пролет строящегося моста. Видео

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В субботу, 13 апреля, в Тульской области во время монтажа обрушился пролет моста. Видео происшествия размещено на Youtube-канале «
Инцидент произошел в микрорайоне Бобрик Гора.
Как сообщает источник, пострадавших нет.
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