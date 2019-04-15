В Тамбовской области грузовик сбил 14-летнего велосипедиста

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В пятницу, 12 апреля, в 17 часов 30 минут в Тамбовской области водитель грузовика сбил 14-летнего подростка. Об этом сообщила
ДТП произошло на улице Тамбовская в районе дома № 144 города Мичуринска. Водитель автомобиля «КамАЗ-43501» 1972 года рождения, выезжая с прилегающей территории, сбил велосипедиста, четырнадцатилетнего мальчика, движущегося по тротуару.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».
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