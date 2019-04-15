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В Солотче намерены отреставрировать дом-музей Пожалостина. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации по сохранению культурного наследия федерального значения.
Работы оцениваются в 2 миллиона 169 тысяч рублей. Их оплатят из областного бюджета.
Когда намерены провести саму реставрацию, в документации не указано.
Дом в Солотче построили в 1880 году по личному проекту Ивана Пожалостина. После смерти художника в нем проживали известные писатели Паустовский, Гайдар, Фраерман. Здание трижды горело, усадьбу забросили последние владельцы.
В начале 90-х годов дом и территорию усадьбы восстановили, а в нем открыли музей.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.