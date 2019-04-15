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В Ряжске трое мужчин украли крышки люка во дворе. Об этом сообщила
В полицию обратились местные жители одного из домов. Они рассказали, что кто-то похитил люки с двух колодцев, расположенных у них во дворе. Жильцы были обеспокоены пропажей, так как открытые колодцы опасны для автомобилей и пешеходов.
Полицейские предположили, что похитители попытаются продать крышки через пункты приема вторсырья. Краденное полицейские нашли в одном из пунктов. После этого выяснилось, что к краже причастны трое местных жителей в возрасте 21, 22 и 29 лет. Их разыскали и задержали.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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