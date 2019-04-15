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11:18, 15 апреля 2019 176
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В Рязани два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Рязани два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Рязани два дня подряд, 16 и 17 апреля, будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

16 апреля из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Чернобаевская, дом 26;
  • улица Дзержинского, дом 73.

17 апреля из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица поселок Мехзавода, дома 5, 6, 9, 10, 11, 11-а, 12, 29;
  • улица Карьерная, дома 1, 2, 3, 13, 17.

16 и 17 апреля из-за работ на трансформаторной подстанции с 9:00 до 18:00 света не будет по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, дома 28, 28-а;
  • улица Павлова, дома 11 корпус 3, 21-а.

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