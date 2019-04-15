В Рязани два дня подряд будут отключать свет. Адреса

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В Рязани два дня подряд, 16 и 17 апреля, будут отключать свет. Об этом сообщила
16 апреля из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:
17 апреля из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:
16 и 17 апреля из-за работ на трансформаторной подстанции с 9:00 до 18:00 света не будет по следующим адресам:
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.