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В России начнут оказывать паллиативную помощь на дому. Об этом пишет «
О поправках в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому. Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», — сказала Голикова.
По ее словам, необходимо вместе с субъектами отработать алгоритм такой помощи.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».