В Новокузнецке обнаженный мужчина разбил несколько автомобилей трубой. Видео

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В Новокузнецке мужчина, раздетый до трусов, разбил металлической трубой несколько машин во дворе дома №20 по улице Рокоссовского. Об этом сообщил портал
Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 апреля. Мужчина вывалился из окна на подъездный козырек, побежал по двору, вырвал из земли металлическую трубу с табличкой и начал размахивать в разные стороны. Он повредил несколько автомобилей.
На шум выбежали жильцы и остановили дебошира. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали 32-летнего мужчину.
По предварительной информации, он также угрожал дорожным знаком прохожим, передает
Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
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