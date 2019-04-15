В Липецкой области детей в детском саду разделили по уровню достатка родителей

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Фото: Pixabay.com
Родительский комитет одного из детских садов города Елец в Липецкой области решил устроить два раздельных праздника для детей. Об этом пишет информационное агентство «
Фото объявления сделали в детском саду № 46.
Родительский комитет решил разделить детей одной из групп при праздновании выпускного, так как одни родители пожелали устроить детям «настоящий праздник с памятными подарками» и готовы были сдать на это 2300 рублей, а другие — нет.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.