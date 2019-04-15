В Липецкой области автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Водитель погиб

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В воскресенье, 14 апреля, около 12:00 в Добровском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Об этом пишет интернет-портал
ЧП произошло между селами Кореневщино и Николаевкой. По словам очевидцев аварии, водитель не вписался в поворот, после чего автомобиль слетел с дороги, ударился в столб и опрокинулся.
Водитель автомобиля погиб на месте.
Фото с сайта Gorod48.ru
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