В Липецке с восьмого этажа дома упал мужчина

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Установлена личность мужчины, тело которого нашли у дома № 35 на улице Циолковского в Липецке. Об этом написал интернет-портал
По данным портала, мужчина упал с восьмого этажа, с лоджии одной из квартир. Установить личность правоохранительным органам удалось по отпечаткам пальцев — погибший был ранее судим.
Мужчине было 35 лет.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».