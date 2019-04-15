В Клепиковском районе пьяный водитель вылетел в кювет и перевернулся

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 14 апреля, в Клепиковском районе произошло ДТП. В 13:55 на 208 километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» перевернулся Ford Focus, сообщила
По предварительной информации, 34-летний водитель из Клепиковского района не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.
По данным полиции, мужчина был пьян, алкотест показал 1,11 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
В результате водитель и его 34-летний пассажир получили травмы, с которыми обращались к медикам.
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