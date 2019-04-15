В Канищеве из-за нарушений повторно закрыли пекарню

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В Канищеве
Выяснилось, что предприятие «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» работало с нарушениями. Там нашли санитарные нарушения, представляющие угрозу здоровью жильцов дома.
В отношении индивидуального предпринимателя Закиева М.Х. возбуждили дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП Российской Федерации.
Суд признал его виновным. Пекарню закрыли на тридцать суток.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.