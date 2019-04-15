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В субботу, 13 апреля, в 15 часов 50 минут в Калужской области водитель «Ниссана» сбил пенсионера на скутере. Об этом сообщил
ДТП произошло в Малоярославце.
По предварительным данным, 54-летний мужчина, выезжая с парковки, не предоставил преимущество транспортному средству, двигающемуся по главной дороге, и столкнулся со скутером СТЕЛС, на котором ехал мужчина 67 лет.
В результате ДТП пострадал водитель скутера, который получил травмы различной степени тяжести.
Фото пресс-службы УГИБДД
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