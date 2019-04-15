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10:39, 15 апреля 2019 304
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В Калуге женщина зарезала мужа на глазах детей

В Калуге женщина зарезала мужа на глазах детей

Фото: Pixabay.com

Калужская прокуратура направила в суд дело 30-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве своего гражданского мужа. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в момент происшествия калужанка была пьяна. Между ней и ее сожителем произошел конфликт и обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов. Мужчина скончался от сильной кровопотери.

Когда происходило убийство, в квартире находились двое детей. Следователи допрашивали их в качестве свидетелей.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.


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