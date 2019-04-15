В Калуге женщина зарезала мужа на глазах детей

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Фото: Pixabay.com
Калужская прокуратура направила в суд дело 30-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве своего гражданского мужа. Об этом сообщил
По версии следствия, в момент происшествия калужанка была пьяна. Между ней и ее сожителем произошел конфликт и обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов. Мужчина скончался от сильной кровопотери.
Когда происходило убийство, в квартире находились двое детей. Следователи допрашивали их в качестве свидетелей.
Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».