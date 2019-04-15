В центре Тамбова столкнулись две «легковушки», есть пострадавшие

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В воскресенье, 14 апреля, в 19:50 в центре Тамбова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил
Авария произошла на улице Советской. Водитель автомобиля «Renault», 1994 года рождения, поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Mitsubishi».
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Renault». Пассажира, девушку 1994 года рождения, пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».