Строительство Северного и Южного обходов Рязани подорожало на несколько миллиардов

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Строительство Северного и Южного обходов Рязани обойдется в 58 миллиардов. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в понедельник, 15 апреля, во время отчета перед облдумой.
Для второго и третьего этапов Северного обхода города разрабатываются проекты планировки и межевания территории. Ориентировочная стоимость объекта составит 28 млрд рублей, которые оплатит инвестор.
Отметим, что в 2018 году проект
Также губернатор рассказал, что для Южного обхода разработают проектную документацию в 2020 году. Строительство он оценил в 30 млрд рублей.
В 2017 году проект
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».