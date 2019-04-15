Стали известны подробности трагического пожара в Шлаковом. Фото

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Мужчина, погибший при пожаре на улице Ломоносова в поселке Шлаковый, жил там с родителями. Об этом сообщил
Погибший не смог выбраться из задымленного помещения. Деревянная постройка внутри сгорела почти полностью.
В одноэтажном доме жили четыре семьи. Пожар начался в одной из квартир.
«Сначала был дым, а потом, когда крышу вскрыли, пламя было, искры летели», — рассказала соседка Любовь Михеева.
Крышу вскрывали пожарные. С огнем они боролись около трех часов.
На пожар выезжали 13 пожарных на пяти автомобилях.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».