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Следователи проведут проверки после двух смертельных пожаров в Рязани. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
В ночь на 13 апреля после тушения
По предварительным данным, причиной смерти рязанцев стало отравление продуктами горения. По данным фактам проведут доследственные проверки.
«Устанавливаются причины возникновения пожара, смерти женщины и мужчины, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок примут процессуальные решения», — рассказали следователи.
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