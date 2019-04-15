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Рязанка с одной почкой родила здорового ребенка. Об этом сообщил региональный
По словам врачей, женщину наблюдали с первой явки до выписки. Во время беременности она заболела пиелонефритом. «Это очень серьезное заболевание, однако у нас стояла задача сохранить беременность и вылечить будущую маму», — отметила заведующая женской консультацией перинатального центра Лариса Лаврова.
Пациентку с единственной почкой наблюдал терапевт, уролог, специалист УЗИ и офтальмолог. Также врачи обследовали ее дома.
«Девочка весом три килограмма 100 граммов родилась в срок и уже выписана домой вместе с мамой», — рассказали в минздраве.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.