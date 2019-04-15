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21:34, 15 апреля 2019 503
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Рязанцы оказались недовольны работой Николая Любимова — опрос

Рязанцы оказались недовольны работой Николая Любимова — опрос

С 1 по 7 апреля в Рязани прошло голосование по оценке деятельности губернатора Рязанской области Николая Любимова и его команды — правительства региона. Итоги подвели на сайте регионального отделения «Деловой России».

Главными критериями оценки работы руководства области оказались достижения региона в реализации майских указов президента.

Итоги голосования показывают, что результаты эти, в основном, отрицательные. По некоторым направлениям — резко отрицательные.

Самыми острыми сферами общественной жизни респонденты считают безопасность и качество автомобильных дорог, экологию и борьбу с коррупцией.

Полностью результаты опроса можно усидеть по ссылке.


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