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С 1 по 7 апреля в Рязани прошло голосование по оценке деятельности губернатора Рязанской области Николая Любимова и его команды — правительства региона. Итоги подвели на
Главными критериями оценки работы руководства области оказались достижения региона в реализации майских указов президента.
Итоги голосования показывают, что результаты эти, в основном, отрицательные. По некоторым направлениям — резко отрицательные.
Самыми острыми сферами общественной жизни респонденты считают безопасность и качество автомобильных дорог, экологию и борьбу с коррупцией.
Полностью результаты опроса можно усидеть по
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.