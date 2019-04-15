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13:14, 15 апреля 2019 385

Рязанцы написали «Тотальный диктант» в головном офисе «Рельеф-Центра»

Рязанцы написали «Тотальный диктант» в головном офисе «Рельеф-Центра»

В субботу, 13 апреля, головной офис компании «Рельеф-Центр» во второй раз стал официальной площадкой Международной культурной акции «Тотальный диктант». Более сотни рязанцев написали текст, который специально для акции подготовил российский писатель и литературовед Павел Басинский.

На площадке «Рельеф-Центра» диктант прочитали главный режиссер радиовещательной компании «Радио России», «Радио Маяк» и «Вести FM» Вера Приданникова и знаток телевизионной версии передачи «Что? Где? Когда?» Алена Блинова.

Вместе с рязанцами в этот день диктант написали почетные гости — двукратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России Уали Куржев, чемпион Европы по самбо Александр Сарайкин, заслуженный деятель искусств России Василий Грищенко, директор ВНИИ коневодства Александр Зайцев и глава администрации Рыбновского городского поселения Михаил Панфилов. Также диктант написали руководители компаний «Рельеф-Центр» и «Berlingo».

Перед началом акции с приветственным словом ко всем участникам обратился и.о. директора компании «Berlingo» Андрей Щербаков.

«Рельеф-Центр и торговая марка Berlingo активно поддерживают популяризацию грамотности и русского языка, а также сплочение русскоязычного сообщества на всей территории России и за рубежом. Мы искренне рады, что в 2019 году стали генеральным партнером этого важного проекта, — сказал он. — Хотелось бы отдельно отметить, что наше участие обусловлено в первую очередь не коммерческой составляющей, не рекламой, а тем, что у нас есть качественный продукт, действительно помогающий писать диктант быстро и комфортно — это наша ручка xGold, ставшая настоящим хитом. Уверен, что для всех участников „Тотального диктанта“ сегодняшнее мероприятие будет не только полезным, но и по-настоящему интересным и запоминающимся».

Именно шариковой ручкой «xGold» от «Berlingo» тысячи человек написали в этот день текст диктанта. Для всех участников мероприятия компания «Рельеф-Центр» подготовила полезные подарки, главный из которых — книга «Хрестоматия Тотального диктанта от Быкова до Яхиной». Это издание собрало под одной обложкой всех авторов «Тотального диктанта» за последние 9 лет.

Общее число участников акции в этом году превысило 250 тысяч человек. На территории России к проекту присоединились 772 населенных пункта в 82 регионах страны. За рубежом диктант прошел в 79 странах. Впервые участие в проекте приняли Арабские Эмираты, Мьянме и Перу. Таким образом, «Тотальный диктант» охватил все шесть континентов и 19 часовых поясов.

ТМ «Berlingo» является собственной торговой маркой компании «Рельеф-Центр».


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