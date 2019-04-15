Рязанца осудили за попытку изнасилования и кражу 500 рублей

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48-летний рязанец получил срок за покушение на изнасилование и грабеж. Об этом сообщил
Инцидент произошел 31 июля 2018 года. Мужчина, не имеющий регистрации и постоянного места жительства на территории Рязани, проник в дом к женщине, расположенном в одном из садоводческих товариществ.
Находясь в спальной комнате, он применил в отношении нее насилие, не опасное для здоровья.
«Довести до конца свои преступные намерения, направленные на изнасилование, не смог по независящим от него обстоятельствам», — отметил надзорный орган.
После этого, воспользовавшись положением, подсудимый украл у женщины 500 рублей, мобильный телефон и бутылку воды. С похищенным имуществом с места происшествия он скрылся.
В суде рязанец свою вину признал в полном объеме. Ему назначили три года девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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