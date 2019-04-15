«Рязаньэнерго» завершает подготовку к сезону гроз

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завершает подготовку электрических сетей региона к предстоящему грозовому периоду.
«Сезон гроз является серьезным испытанием для электрооборудования. Поэтому энергетики заблаговременно проанализировали отключения и технологические нарушения, которые произошли по причине воздействия грозовых перенапряжений за аналогичные периоды 2017-2018 годов. На основе анализа разработали план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов», — рассказали в пресс-службе филиала.
В преддверии грозового сезона особое внимание энергетики уделяют исправности устройств грозозащиты и заземления электрооборудования. Также специалисты филиала контролируют состояние грозозащитных тросов, контактных соединений, заземляющих устройств и изоляции.
«В настоящее время проведены инженерные осмотры подстанций 10-110 кВ, воздушных линий 0,4-110 кВ и антенно-мачтовых сооружений. Проверены схемы расстановки устройств грозозащиты на предмет их достаточности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Все устройства грозозащиты введены в работу», — отметили энергетики.
К началу грозового сезона на предприятии произвели ревизию эксплуатационного запаса и аварийного резерва оборудования и материалов. Проверили работоспособность осциллографов, приборов фиксации и определения мест повреждений на воздушных линиях и регистраторов аварийных режимов.
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