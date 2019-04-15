Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

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Фото: Ru.wikipedia.org
Президент России Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием. Поздравление опубликовано на
«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу», — говорится в тексте поздравления.
Путин отметил, что Пугачева внесла вклад в развитие отечественной музыки, открыла дорогу на большую сцену одаренным исполнителям.
Он подчеркнул, что артистка всегда будет оставаться «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».
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