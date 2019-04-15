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20:00, 15 апреля 2019 265
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Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. Он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По данным РИА Новости, закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.

Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.


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