Пожарные не смогли подъехать к загоревшемуся кафе на Почтовой из-за припаркованных машин

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Два пожарных расчета не смогли подъехать к кафе Chulan, которое загорелось на улице Почтовой, из-за припаркованных рядом машин. В заведении загорелась вытяжка, сообщили RZN.info сотрудники ГУ МЧС, приехавшие на место.
Они отметили, что сотрудникам удалось потушить возгорание до приезда специалистов.
На место также приехала полиция.
В администрации кафе комментариев не дали. По предварительной информации, Chulan закрыли до 16:00 понедельника, 15 апреля.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».