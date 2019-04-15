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14:53, 15 апреля 2019 2 496
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Пожарные не смогли подъехать к загоревшемуся кафе на Почтовой из-за припаркованных машин

Пожарные не смогли подъехать к загоревшемуся кафе на Почтовой из-за припаркованных машин

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Два пожарных расчета не смогли подъехать к кафе Chulan, которое загорелось на улице Почтовой, из-за припаркованных рядом машин. В заведении загорелась вытяжка, сообщили RZN.info сотрудники ГУ МЧС, приехавшие на место.

Они отметили, что сотрудникам удалось потушить возгорание до приезда специалистов.

На место также приехала полиция.

В администрации кафе комментариев не дали. По предварительной информации, Chulan закрыли до 16:00 понедельника, 15 апреля.

Ранее появились фото дыма, распространившегося по Почтовой из-за возгорания.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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