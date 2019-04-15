Полиция начала проверку информации о велосипедисте, которого нашли под Рязанью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полиция начала проверку после публикации информации о велосипедисте, которого нашли с травмами под Рязанью. Об этом RZN.info сообщили в региональном управлении МВД.
Мужчину заметили на трассе М5 на съезде на старую дорогу Болошнево — Листвянка (съезд на Вышгород). У пострадавшего была гематома под глазом, разбита губа, гематома в правой реберной части. С травмами его увезли в рязанскую ОКБ.
Всех, кто стал очевидцем произошедшего, попросили обратиться к
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа выходные в Рязани поймали около 30 пьяных водителей
|
cледующая новость →В Липецке с восьмого этажа дома упал мужчина
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».