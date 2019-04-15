Полицейские задержали шиловца с крупной партией героина

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Полицейские задержали 30-летнего шиловца, который распространял через «закладки» героин. Об этом сообщила
Оперативники обнаружили в интернете «активность, характерную для организации распространения наркотиков» с помощью тайников.
Стражи порядка остановили мужчину на улице в Шилове. Прохожий заволновался и попытаться убежать, но скрыться ему не удалось.
У местного жителя нашли несколько упаковок с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что мужчина перевозил 151 грамм героина.
По предварительной информации, шиловец получил наркотики для распространения на территории Рязани. Позже задержанный указал место, где он уже сделал «закладку». Из тайника изъяли контейнер, в котором было более 2 граммов наркотиков.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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