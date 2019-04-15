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13:48, 15 апреля 2019 260
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Пьяный сасовец пригрозил жене убить ее подлокотником от дивана

Пьяный сасовец пригрозил жене убить ее подлокотником от дивана

В Сасове 29-летний мужчина пригрозил жене убить ее подлокотником от дивана. 33-летняя женщина обратилась в полицию, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оказалось, что мужчина всю ночь выпивал с приятелями. Рано утром он вернулся домой, где его встретила недовольная супруга.

Рассердившись, сасовец оторвал подлокотник от дивана и пригрозил им убить женщину. Ей удалось убежать и вызвать полицию.

Нарушитель попытался сбежать от оперативников, но его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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