Пьяный сасовец пригрозил жене убить ее подлокотником от дивана

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В Сасове 29-летний мужчина пригрозил жене убить ее подлокотником от дивана. 33-летняя женщина обратилась в полицию, сообщила
Оказалось, что мужчина всю ночь выпивал с приятелями. Рано утром он вернулся домой, где его встретила недовольная супруга.
Рассердившись, сасовец оторвал подлокотник от дивана и пригрозил им убить женщину. Ей удалось убежать и вызвать полицию.
Нарушитель попытался сбежать от оперативников, но его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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