Пьяный рязанец до смерти избил свою мать

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Пьяный 29-летний рязанец до смерти избил свою мать. Об этом сообщил
По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 апреля 2019 года. Мужчина вместе со своей матерью и их знакомыми выпивали в своей квартире на улице Черновицкой.
Мать и сын поссорились из-за отказа женщины дать еще денег на спиртное. В результате подозреваемый нанес ей множественные удары руками по телу и голове. Через некоторое время 57-летняя потерпевшая скончалась.
«Молодой человек первоначально скрыл криминальную причину смерти своей матери. Однако в результате судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила от полученных телесных повреждений», — рассказали следователи.
Мужчину задержали, он дал признательные показания, рассказав о произошедшем.
Расследование уголовного дела продолжается.
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