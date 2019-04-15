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12:54, 15 апреля 2019 1 771
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Пьяный рязанец до смерти избил свою мать

Пьяный рязанец до смерти избил свою мать

Пьяный 29-летний рязанец до смерти избил свою мать. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 апреля 2019 года. Мужчина вместе со своей матерью и их знакомыми выпивали в своей квартире на улице Черновицкой.

Мать и сын поссорились из-за отказа женщины дать еще денег на спиртное. В результате подозреваемый нанес ей множественные удары руками по телу и голове. Через некоторое время 57-летняя потерпевшая скончалась.

«Молодой человек первоначально скрыл криминальную причину смерти своей матери. Однако в результате судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила от полученных телесных повреждений», — рассказали следователи.

Мужчину задержали, он дал признательные показания, рассказав о произошедшем.

Расследование уголовного дела продолжается.


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