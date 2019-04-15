Одну из центральных улиц Калуги собираются полностью закрыть для машин

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В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о намерениях сделать улицу Театральную пешеходной. Об этом пишет Издательский дом «
«Я думаю, нам всю Театральную улицу сделать пешеходной. Убрать жилье, надо людям дать хорошие квартиры с тем, чтобы они без огорчения оттуда выехали, и все приведем в порядок. Давайте найдем на это деньги», — призвал городское правительство Артамонов.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.