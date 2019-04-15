На трассе под Рязанью нашли велосипедиста с серьезными травмами. Видео

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В субботу, 13 апреля, на трассе под Рязанью нашли мужчину с травмами, лежащего рядом с велосипедом. Об этом RZN.info сообщила очевидец.
Мужчину заметили на трассе М5 на съезде на старую дорогу Болошнево — Листвянка (съезд на Вышгород).
Очевидец рассказала, что он был «в плохом состоянии» и почти не разговаривал. Как заметила автор сообщения, у мужчины была гематома под глазом, разбита губа, гематома в правой реберной части.
Собеседница предположила, что мужчину сбили или избили. На место вызвали скорую, но приехали сотрудники ГИБДД, которые предположили, что пострадавший пьян, добавила девушка.
Позже ей стало известно, что мужчину увезли в рязанскую ОКБ.
Приметы: рост 160-170 сантиметров, смуглая кожа, возраст 30-40 лет.
Был одет в темную одежду, при себе были белые наушники и рабочие перчатки. Рядом с мужчиной лежал зеленый велосипед.
Девушка попросила откликнуться очевидцев произошедшего. С ней можно связаться «
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