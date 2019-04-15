На стройке в Липецке чудом спасли восьмерых щенят

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На стройке нового корпуса онкологического центра в Липецке чудом спасли восьмерых щенят. Об этом очевидец рассказала в группе «ВКонтакте» «
«Вот такой клад сегодня откопали. Достали из-под земли, примерно 70-80 см. Не могу с уверенностью сказать, кто это сделал. Но по счастливому стечению обстоятельств их не покалечили. При работах не один щенок не пострадал», — написала автор поста.
Щенки чудом избежали погребения заживо. На стройке работает экскаватор, и он мог похоронить собак под грудой земли.
Обнаружили собак, когда их уже на 70-80 сантиметров засыпало землей.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».