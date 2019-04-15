На пожаре в Дягилеве пострадал мужчина

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На пожаре на улице Забайкальской в доме №2 пострадал мужчина 1947 года рождения, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, пенсионер отравился продуктами горения.
Напомним, Из дома эвакуировали
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.