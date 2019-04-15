Любимов предположил, что конкурс на нового мэра назначат в апреле

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Губернатор Николай Любимов предположил, что конкурс на нового мэра Рязани назначат в апреле. Свое мнение он озвучил в понедельник, 15 апреля, во время ответа на вопрос депутатов облдумы о назначении нового главы администрации.
«Я не назначаю главу, но если депутаты гордумы это решение примут на ближайшем заседании 25 апреля, то я его поддержу, — отметил политик. — Я за то, чтобы избрать не временного руководителя, а главу администрации города [без приставки и.о.]".
Напомним, Сергей Карабасов — и.о. главы администрации
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