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16:21, 15 апреля 2019 347
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Любимов предложил возвращать процент по ипотеке многодетным семьям

Любимов предложил возвращать процент по ипотеке многодетным семьям

Рязанским многодетным семьям хотят возвращать процент по ипотеке. С таким предложением выступил губернатор Николай Любимов в понедельник, 15 апреля, во время отчета перед депутатами облдумы.

Глава региона отметил, что новая мера социальной поддержки «добавит уверенности в том, что нужно рожать».

«Опыт некоторых регионов показывает, что можно сделать такую выплату. Это не такие большие деньги», — заявил политик.

Он подчеркнул, что вопрос пока не прорабатывался, в том числе и с министерством финансов.


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