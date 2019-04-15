Любимов предложил возвращать процент по ипотеке многодетным семьям

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Рязанским многодетным семьям хотят возвращать процент по ипотеке. С таким предложением выступил губернатор Николай Любимов в понедельник, 15 апреля, во время отчета перед депутатами облдумы.
Глава региона отметил, что новая мера социальной поддержки «добавит уверенности в том, что нужно рожать».
«Опыт некоторых регионов показывает, что можно сделать такую выплату. Это не такие большие деньги», — заявил политик.
Он подчеркнул, что вопрос пока не прорабатывался, в том числе и с министерством финансов.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».