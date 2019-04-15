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10:41, 15 апреля 2019 200

Компания «Еламед» стала участником программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 1

Компания «Еламед» стала участником программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Компания «Еламед» стала участником приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которую утвердил президиум совета при президенте России по стратегическому развитию.

Чтобы стать ее участником, компания «Еламед» прошла серьезный отбор. При этом учитывались такие критерии, как выручка предприятия, наличие потенциала повышения производительности труда, желание руководства участвовать в проекте и добиваться результатов, наличие опыта внедрения инструментов бережливого производства и другие.

Как сообщалось ранее, Рязанская область в числе первых субъектов Росси вступила в национальный проект по повышению производительности труда и содействия занятости населения.

По словам генерального директора компании Максима Панина, благодаря участию в программе и освоению инструментов бережливого производства, предприятие сможет существенно повысить свою конкурентоспособность и прибыльность и таким образом выйти на новый уровень эффективности.


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