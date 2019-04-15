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10:09, 15 апреля 2019 330
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Чирлидеры из Тамбова выиграли Кубок вузов в Москве

Чирлидеры из Тамбова выиграли Кубок вузов в Москве

7 апреля в Москве прошли Открытые межрегиональные соревнования по чир-спорту «Кубок Федерации 2019». Первое место в номинации «Групповой стант-микс» заняла команда из Тамбова. Об этом пишет официальный сайт ТГТУ.

В соревнованиях среди студенческих команд «Russian students cheer Cup 2019» команда «Кодекс» заняла третье место в номинации «Чир-МИКС» и первое место в номинации «Групповой стант-микс», опередив команды Москвы и Подмосковья.

«За один день в соревнованиях приняли участие более 1000 человек, в том числе дети и юниоры», — отметил капитан команды «Кодекс» Сергей Краюхин.

Так же юношеская сборная по чир-хип-хопу «Сколково-Тамбов» оказалась лучшей в своей номинации и возрастной категории.


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