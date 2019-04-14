Visa увеличила лимит для покупок без пин-кода

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Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить пин-код, до трех тысяч рублей. Банки заявили, что систему будут настраивать постепенно, передает
Ранее пин-код не требовался при покупке до тысячи рублей. Система решила увеличить лимит из-за роста популярности безналичных платежей в России.
Отмечается, что MasterCard и «Мир» пока не собираются предпринимать подобные шаги.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.