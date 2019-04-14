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20:36, 14 апреля 2019 234
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Visa увеличила лимит для покупок без пин-кода

Visa увеличила лимит для покупок без пин-кода

Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить пин-код, до трех тысяч рублей. Банки заявили, что систему будут настраивать постепенно, передает РИА Новости.

Ранее пин-код не требовался при покупке до тысячи рублей. Система решила увеличить лимит из-за роста популярности безналичных платежей в России.

Отмечается, что MasterCard и «Мир» пока не собираются предпринимать подобные шаги.


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