В Тамбове пенсионерке пообещали вернуть долг по МММ и обманули на 200 тысяч

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В Тамбове пенсионерка перевела мошенникам, пообещавшим вернуть долг по МММ, 215 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «
Пострадавшей по телефону звонил незнакомец, который сообщил, что возвращает деньги обманутым вкладчикам пирамиды МММ.
Он убедил женщину оплатить услуги юриста — в итоге она перевела на эти «услуги» 215 тысяч рублей.
После этого номер незнакомца стал недоступен.
Женщина написала заявление в полицию спустя неделю после того, как мошенник не отвечал на звонки.
Полиция начала проверку.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».