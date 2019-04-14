Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:04, 14 апреля 2019 125
 0    0

В Тамбове пенсионерке пообещали вернуть долг по МММ и обманули на 200 тысяч

В Тамбове пенсионерке пообещали вернуть долг по МММ и обманули на 200 тысяч

В Тамбове пенсионерка перевела мошенникам, пообещавшим вернуть долг по МММ, 215 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «ВТамбове».

Пострадавшей по телефону звонил незнакомец, который сообщил, что возвращает деньги обманутым вкладчикам пирамиды МММ.

Он убедил женщину оплатить услуги юриста — в итоге она перевела на эти «услуги» 215 тысяч рублей.

После этого номер незнакомца стал недоступен.

Женщина написала заявление в полицию спустя неделю после того, как мошенник не отвечал на звонки.

Полиция начала проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 74 717
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 355
В Рязани школьник покончил с собой 5
16:06, 10 апреля 2019 20 769
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 365
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
10:23, 8 апреля 2019 16 633
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум