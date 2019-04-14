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Украинцы пытались незаконно вывезти из страны сало на телегах. Трое мужчин направлялись в Белоруссию,
Жители Шацкого района без документов хотели пересечь границу. На двух телегах они везли 28 мешков с салом (800 килограммов).
Мужчин задержали. На них составили протоколы за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения госграницы.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».