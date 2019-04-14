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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Снегопад в Рязанской области продлится до понедельника, 15 апреля. Из-за этого пресс-служба регионального ГУ МЧС
Снегопад начался рано утром в воскресенье, 14 апреля.
По данным МЧС, из-за мокрого снега и дождя видимость на дорогах ухудшится до километра. Кроме того, усилится ветер: его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.