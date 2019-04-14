Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:53, 14 апреля 2019 390
 0    0

Самой красивой россиянкой признали жительницу Ростовской области

Самой красивой россиянкой признали жительницу Ростовской области

Самой красивой россиянкой признали 20-летнюю жительницу Азова Ростовской области Алину Санько. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» получила три миллиона рублей и право участвовать в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», сообщили организаторы.

Алина Санько с детства занимается рисованием и неоднократно занимала первые места на олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Она мечтает организовывать поэтические вечера. Любимые книги девушки — «Дамское счастье» Эмиля Золя, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Мартин Иден» Джека Лондона. Среди ее любимых фильмов — «Титаник» и «Ромео и Джульетта».

Титул первой вице-мисс получила Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс — Ралина Арабова из Татарстана.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

Заглядывая в будущее. Студентов рязанского радиоуниверситета познакомили с IT-бизнесом

В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 73 668
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 284
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 31 марта 2019 20 748
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 20 640
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 336
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум