Самой красивой россиянкой признали жительницу Ростовской области

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Самой красивой россиянкой признали 20-летнюю жительницу Азова Ростовской области Алину Санько. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» получила три миллиона рублей и право участвовать в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»,
Алина Санько с детства занимается рисованием и неоднократно занимала первые места на олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Она мечтает организовывать поэтические вечера. Любимые книги девушки — «Дамское счастье» Эмиля Золя, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Мартин Иден» Джека Лондона. Среди ее любимых фильмов — «Титаник» и «Ромео и Джульетта».
Титул первой вице-мисс получила Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс — Ралина Арабова из Татарстана.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».