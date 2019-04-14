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В Рязани слесарь-сантехник в среднем зарабатывает 34 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.
Специалисты проанализировали зарплаты сантехников в 70 крупных городах.
В исследовании отметили, что в Москве сантехник зарабатывает около 50 тысяч, в Санкт-Петербурге — 46 тысяч рублей в месяц.
Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 33 тысяч рублей в месяц, в Туле — 35 тысяч, Липецке — 30 тысяч, в Тамбове — 30 тысяч рублей в месяц.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».