Рязанцев пригласили на субботник у монастыря в Солотче

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Фото: Pixabay.com
Рязанцев пригласили на субботник около монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Солотче. Его организуют 20 апреля по благословению митрополита Марка. Владыка также будет участвовать в уборке.
«В преддверии светлого праздника Пасхи совместные труды по благоустройству святых мест и окружающего пространства приобретают особенное значение, еще раз напоминая о необходимости ответственного отношения к окружающей природе как к творению Божию», —
Сбор в 10:00 на монастырской площади. Желательно взять с собой грабли. Пакеты для мусора и рукавицы выдадут на месте.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.