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10:25, 14 апреля 2019 178
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Рязанцев пригласили на субботник у монастыря в Солотче

Рязанцев пригласили на субботник у монастыря в Солотче

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на субботник около монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Солотче. Его организуют 20 апреля по благословению митрополита Марка. Владыка также будет участвовать в уборке.

«В преддверии светлого праздника Пасхи совместные труды по благоустройству святых мест и окружающего пространства приобретают особенное значение, еще раз напоминая о необходимости ответственного отношения к окружающей природе как к творению Божию», — отметили в епархии.

Сбор в 10:00 на монастырской площади. Желательно взять с собой грабли. Пакеты для мусора и рукавицы выдадут на месте.


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