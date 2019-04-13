В воскресенье в Рязанской области ожидается до +6. Прогноз погоды

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В воскресенье, 14 апреля, в Рязанской области ожидается до +6. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, местами пройдет небольшой дождь (мокрый снег до 4,1 милиметров). Возможен туман.
На отдельных участках дорог области ночью и утром гололедица.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -1,+4 градусов; днем +1,+6, местами до +9.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.