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14:14, 13 апреля 2019 208
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В воскресенье в Рязанской области ожидается до +6. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области ожидается до +6. Прогноз погоды

В воскресенье, 14 апреля, в Рязанской области ожидается до +6. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, местами пройдет небольшой дождь (мокрый снег до 4,1 милиметров). Возможен туман.

На отдельных участках дорог области ночью и утром гололедица.

Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -1,+4 градусов; днем +1,+6, местами до +9.


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