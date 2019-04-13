В Кузбассе поезд отрезал мужчине голову. Фото

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В Кузбассе поезд отрезал мужчине голову. Об этом сообщил портал
Отмечается, что подвижной состав наехал на мужчину в Ленинско-Кузнецком.
По информации очевидцев, погиб 32-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.