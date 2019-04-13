В Горроще сгорел жилой дом, есть пострадавший

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В пятницу, 13 апреля, в Горроще на 5-ом проезде Осипенко произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о возгорании поступило в 4:06. Загорелся жилой деревянный дом.
Имеется пострадавший.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».